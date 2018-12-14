تامر حسني يحتفل بعرض "سبايدر مان" وسط الجمهور بحضور إسعاد يونس وأسرته (صور)

احتفل النجم تامر حسني، بعرض فيلمه الجديد "سبايدر مان انتو سبايدر فرس" أو"spider-man into the spider verse" داخل سينما "رينيسانس داندي مول"، بطريق إسكندرية الصحراوي وسط جمهوره من مختلف الأعمار بحضور صاحبة الجلالة الفنانة الكبيرة إسعاد يونس وأفراد أسرته.

ويجسد "تامر" من خلال الفيلم شخصية "سبايدر مان - بيتر ب. باركر" بصوته ضمن أحدث أفلام سلسلة سبايدرمان العالمية، ولأول مره باللغة العربية.

كان ضمن الحضور من أسرة تامر حسني والدته وزوجته بسمة بوسيل، وابنتيهما تاليا وأماليا وأشقائه بالإضافة الى المنتج أحمد الدسوقي والفنانة دينا فؤاد وابنتها وعبد الجليل المستشار الإعلامي للشركة العربية و د.عاطف عبد اللطيف ومخرجة الاستعراضات مايسه نصر، بالإضافة الى عشرات الأطفال وأسرهم ممن حرصوا على مشاهدة "سبايدر مان".

فيلم "سبايدر مان" إخراج رانى الخطيب رئيس مجلس إدارة شركة رصاص المنفذة لأعمال دوبلاج الفيلم، ويشاركه البطولة محمد هاني وهشام الشاذلي وتالة طرقان، والفنان الإماراتي عبدالله الجنيبي والمنتج الفني ماركو عاطف، الفيلم من إنتاج مشترك بين شركة كولومبيا وسوني وأمبير وديزني، والاسكربت إعداد وتنفيذ شركة رصاص، وتنفيذ الشخصيات مارفل.