"باسل صالح" يقود قحافة للفوز على شباب سمنود بالقسم الرابع

حقق فريق قحافة بقيادة محمد حسنين المدير الفني الجديد فوزا صعبا علي شباب سمنود الذي يقوده رجب الدمياطي فنيا، بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما اليوم علي ملعب استاد طنطا بالجولة السابعة من دوري القسم الرابع بمنطقة الغربية.

انتهي الشوط الاول بالتعادل السلبي، وأضاف باسل صالح لاعب قحافة هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 3 من زمن الشوط الثاني، ليضغط سمنود ويفرض سيطرته علي المباراة ولكن بدون خطورة علي مرمي الخصم، وتبادلا الفريقان الهجمات بنهاية المباراة ولكن دون تغير في النتيجة، لينتهي اللقاء بفوز قخافة بهدف دون رد.





اشهر حكم المباراة 3 انذارات في الشوط الثاني، لكل من عبدالله مجدي لاعب قحافة في الدقيقة 42، وممدوح حامد لاعب سمنود، واحمد فتحي لاعب قحافة في الدقيقة 45، للسلوك غير رياضي.





يرتفع رصيد قحافة الـ12 نقطة في المركز السادس، ويتجمد رصيد شباب سمنود عند نفس النقطة في المركز الخامس.





مثل قحافة في الشوط الاول كل من احمد طارق، ومحمود طارق، وباسل صالح، ومحمد مبروك، واحمد فرغلي، واحمد الشرقاوي، واحمد الدكروري، ومحمد شعبان، ومحمد عريبي، وعبدالرحمن الزيات، وحسن يوسف.





دكة البدلاء :- عبدالحميد ابوالوفا، وعبدالله مجدي، ومحمود ذكي، وعماد صبحي، وكريم عبدالحكيم، وجمال فؤاد، ولكن حامد.





بينما جاء تشكيل سمنود كالتالي:- عمر جابر، وعبدالعزيز الرفاعي، ومحمد عبداللطيف، وخالد الوكيل، واحمد عبدالحليم، وايهاب بدير، وممدوح شريف، واحمد شلاطة، وعمر ابراهيم، واحمد فتحي، ومحمود سعد.





دكة البدلاء:- مصطفي ابراهيم، وخيري سعد، واحمد السعيد، وعبدالله كمال، وابراهيم عادل، واسلام كرم، واحمد فوزي.





أدار المباراة محمد مخلص حكما وعاونه هشام الدسوقي مساعد أول، ورضا عيسي مساعد ثاني، وجاء هشام علي مراقبا عن لجنة الحكام.