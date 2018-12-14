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روما يكثف استعدادته لمواجهة جنوة الأحد المقبل

الجمعة 14/ديسمبر/2018 - 06:19 م
روما يكثف استعدادته لمواجهة جنوة الأحد المقبل
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عمر عبدالعزيز
 
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استأنف فريق روما الايطالي، بقيادة مديره الفني أوزيبيو دي فرانشيسكو، العمل من أجل المباراة القادمة ضد جنوة، يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات بطولة الدوري الايطالي. 

وخطط الجهاز الفني للجاليروسي برنامج التدريب، فبعد مشاهدة بعض مقاطع الفيديو الفنية المتعلقة بالمباراة، بدأ التنشيط في صالة الألعاب الرياضية ومن ثم التمارين الرياضية والتكتيكات في هذا المجال. 

وتواجد كلا من دانييلي دي روسي في صالة الالعاب الرياضية، بينما شارك إيدين دجيكو وستيفان شعراوي ولورينزو بيلجريني بالتدريبات الجماعية، أما لوكا بيليجريني فقد كان خارج التدريبات.

المزيد عن: روما وجنوة روما دي فرانشيسكو تدريبات روما الدوري الايطالي
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