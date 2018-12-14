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وزير الرياضة ونقيب الصحفيين يصلان مقر الزمالك لافتتاح صالة الجمباز العالمية

الجمعة 14/ديسمبر/2018 - 06:13 م
وزير الرياضة ونقيب الصحفيين يصلان مقر الزمالك لافتتاح صالة الجمباز العالمية
اشرف صبحي
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رامي بشاي
 
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وصل أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إلي مقر نادي الزمالك لافتتاح صالة الجمباز العالمية والتي تعد من أكبر الصالات في الشرق الأوسط.

 

وكان في استقبال وزير الشباب والرياضة، رئيس مجلس إداره النادي وأعضاء المجلس وعدد من أعضاء مجلس النواب.

 

ومن المقرر أن يقوم وزير الرياضة بجولة تفقدية للمنشآت بنادي الزمالك قبل افتتاح الصالة.

 

كما وصل عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين إلى مقر نادي الزمالك وذلك في زيارة للنادي وكذلك للمشاركة في افتتاح صالة الجمباز العالمية بالنادي.

 

وكان في استقبال سلامة، رئيس نادي الزمالك والمستشار أحمد جلال إبراهيم نائب الرئيس وعلاء مقلد وإسماعيل يوسف عضوا مجلس الإدارة.

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