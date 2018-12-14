تعرف على مواجهات الجولة الـ 18 لمجموعة الجيزة في القسم الثالث

تنطلق في الثانية والنصف السبت، ستة، مواجهات قوية بالجولة 18 لمجموعة الخامسة للقسم الثالث، (مجموعة الجيزة) حيث يستضيف فريق الصف تاسع المجموعة بقيادة عبد السلام الشريف برصيد 18 نقطة، نظيرة، فريق نادى جولدى المتصدر بقيادة أحمد عبد الغني برصيد 35 نقطة، وكانت نتيجة الدور الاول فوز جولدى 0/3.





وعلى ملعب الشرقيه للدخان، يلتقي فربق الدخان السادس بقيادة علاء ابراهيم برصيد 24 نقطة، مع فريق المعادي الثالث بقيادة على صقر برصيد 33 نقطة، وتعادل الفريقان بالدور الأول 1/1.





ويلعب فريق العياط الاخير بقيادة هلال الشلنك برصيد 7 نقاط، مع فريق البنك الاهلي، الوصيف، بقيادة عيد مرازيق برصيد 33 نقطة، وحقق البنك الفوز في الدور الأول 0/6.





ويواجه فريق الصيد العاشر بقيادة حازم فضل برصيد 12 نقطة، نظيرة فريق 6 اكتوبر الرابع بقيادة حماده يونس برصيد 29 نقطة، ونتيجه الدور الاول فوز اكتوبر 0/4.





ويخوض فريق مركز شباب أبو النمرس الثامن، بقيادة جمال حواش برصيد 19 نقطة لقاء صعب مع فريق جينيس الخامس بقيادة أحمد بكرى برصيد 29 نقطة، وحقق جينيس الفوز في مباراة الدور الأول 2/3.





وعلى ملعب الطائرات، يحل حلوان العام سابع المجموعة بقيادة محمد حسن برصيد 20 نقطة، ضيفا على فريق الطائرات، الذي يتواجد في المركز قبل الاخير بقيادة طارق الشرقاوي برصيد 9 نقاط،ونتيجه الدور الاول فوز حلوان العام 1/7.









* الترتيب :





1- جولدى 35 نقطة

2- البنك 33 نقطة

3- المعادي 33 نقطة

4- اكتوبر 29 نقطة

5- جينيس 29 نقطة

6- الدخان 24 نقطة

7- حلوان 20 نقطة

8- أبو النمرس 19 نقطة

9- الصف 18 نقطة

10- الصيد 12 نقطة

11- كرداسة 12 نقطة

12- الطائرات 9 نقاط

13- العياط 7 نقاط



