أمين 'العلميين' يشيد بجهد النقيب في توطيد أواصر التعاون مع المحافظين
الجمعة 14/ديسمبر/2018 - 06:02 م
آيات عامر
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أعلن الكيميائي صلاح النادي أمين عام نقابة العلميين، بالجهد الذي بذلته النقابة بقيادة الدكتور المليجي نقيب العلميين في توطيد أواصر التعاون مع المحافظين ومؤسسات الدولة.
وأشاد "النادي"، بنجاح النقابة في استخراج تراخيص مزاولة المهنة من وزارة الصحة لأعضاء النقابة في مجال التحاليل الطبية.
وأعلن عن توقيع بروتوكول مع وزارة الإسكان في تخصيص وحدات سكنية لأعضاء النقابة والانتهاء من منظومة الرعاية العلاجية للأعضاء بالتعاقد مع كبري شركات الرعاية الصحية والمستشفيات والأطباء، وكذلك تطوير فروع النقابة بالجمهورية وتخصيص عدة مشروعات نوادي للعلميين بالمحافظات تحت الإنشاء.
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