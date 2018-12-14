أمين 'العلميين' يشيد بجهد النقيب في توطيد أواصر التعاون مع المحافظين

أعلن الكيميائي صلاح النادي أمين عام نقابة العلميين، بالجهد الذي بذلته النقابة بقيادة الدكتور المليجي نقيب العلميين في توطيد أواصر التعاون مع المحافظين ومؤسسات الدولة.





وأشاد "النادي"، بنجاح النقابة في استخراج تراخيص مزاولة المهنة من وزارة الصحة لأعضاء النقابة في مجال التحاليل الطبية.



