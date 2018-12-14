قبل مواجهة يوفنتوس.. نجم هجوم تورينو يضع مدربه في ورطة
الجمعة 14/ديسمبر/2018 - 06:07 م
عمر عبدالعزيز
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كشفت تقارير صحفية ايطالية، أنه من أجل دربي ليلة السبت بين تورينو ضد يوفنتوس، قد يضطر والتر ماتزاري، المدير الفني لفريق تورينو، أن يتخلى عن نجمه إياجو فالكي، واستبداله بأحد لاعبي الخط الأمامي، لتعويض المهاجم الاسباني المميز.
وفقا لما ورد في طبعة اليوم من صحيفة "توتوسبورت" الايطالية، فإن المهاجم الإسباني يعاني م الإجهاد العضلي، وقد يتفاقم الأمر في حال مشاركته أمام اليوفي.
وهي إصابة غير خطيرة على وجه الخصوص، ولكن إذا استمر الانزعاج، فإن إياجو فالكي غدًا قد لا يكون في الملعب ضد البيانكونيري، وسيكون التدريب النهائي بعد الظهر حاسماً للمهاجم الإسباني.
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