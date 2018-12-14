بعد ظهورهما على سلالم الطائرة.. شيرين وحسام حبيب يثيران الجدل من جديد (صور وفيديو)

تحرص الفنانة شيرين عبدالوهاب، على إظهار حبها لزوجها المطرب حسام حبيب، خلال ظهورهما معاً في العديد من المناسبات، إضافة إلى قيامها بمشاركة جمهورها عبر "السوشيال ميديا"، بصور وفيديوهات تظهر حالة السعادة التي تعيشها معه، منذ زواجهما في إبريل الماضي.





نشرت "عبدالوهاب"، منذ ساعات، صورة مع زوجها حسام حبيب، وهما يجلسان على سلالم طائرة، وظهرا بشكل أثار حالة من الجدل بين جمهور موقع "انستجرام"، وانهالت التعليقات الساخرة من طريقة جلوس الزوجين وتداخل "رجليهما" بشكل مضحك.





وفي شهر مايو الماضي، شاركت شيرين جمهورها بمقطع فيديو أثناء احتفالها بعيد ميلاد زوجها حسام حبيب، مع عدد من أصدقائهما خلال حفل بسيط، وبدت في حالة من السعادة وهي تقبل زوجها عدة مرات، مما أثار تعجب بعض متابعيها، وتنوعت التعليقات بين الإعجاب والسخرية.















