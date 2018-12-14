الشوط الاول بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وجيما الاثيوبي .. قناة الاهلي بث مباشر .. يوتيوب مباراة الاهلي اليوم
الجمعة 14/ديسمبر/2018 - 06:11 م
محمد الشيخ
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يستعد الأهلي المصري لافتتاح مسيرته في بطولة دوري أبطال إفريقيا حين يستضيف، مساء اليوم الجمعة، نظيره جيما أبا جيفار الإثيوبي على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات جولة الذهاب بدور الـ32.
ويعاني الأهلي من غيابات بالجملة في مباراة اليوم يأتي على رأسها السداسي المصاب الحارس محمد الشناوي ومحمد نجيب وأحمد فتحي والتونسي علي معلول وسعد سمير وصلاح محسن، بجانب إيقاف المغربي وليد أزارو من جانب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بسبب واقعة تمزيق قميصه في لقاء الترجي التونسي بذهاب نهائي النسخة الماضية.
ويعاني الأهلي من غيابات بالجملة في مباراة اليوم يأتي على رأسها السداسي المصاب الحارس محمد الشناوي ومحمد نجيب وأحمد فتحي والتونسي علي معلول وسعد سمير وصلاح محسن، بجانب إيقاف المغربي وليد أزارو من جانب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بسبب واقعة تمزيق قميصه في لقاء الترجي التونسي بذهاب نهائي النسخة الماضية.
يدخل النادي الأهلي اللقاء وعينه على تحقيق نتيجة إيجابية مستغلاً خبرات لاعبيه والفوز بنتيجة كبيرة وضمان التأهل للدور التالي من البطولة الإفريقية، وكان فريق جيما قد تأهل لدور الـ32 بعد تخطي عقبة تيليكوم الجيبوتي بنتيجة مباراتي الذهاب والإياب 5-3.
وسيغيب عن صفوف القلعة الحمراء عدد من اللاعبين أبرزهم علي معلول وحسام عاشور ومحمد الشناوي وسعد الدين سمير وجونيور أجاي وصلاح محسن وأحمد فتحي بداعي الإصابة بجانب المهاجم المغربي وليد أزارو.
وينتظر أن يبدأ النادي الأهلي بالتشكيلة التالية: "شريف إكرامي، أحمد علاء، ساليف كوليبالي، محمد هاني، عمرو السولية، هشام محمد، محمد شريف، وليد سليمان، أحمد الشيخ، مروان محسن".
وستكون مباراة الأهلي وجيما الإثيوبي مذاعة عبر قناة Al Ahly TV عبر التردد التالي على النايل سات وهو 12341 ومعدل الترميز 27500 ومعامل تصحيح الخطأ 4/3.
ويمكنكم متابعينا الكرام متابعة ومشاهدة البث المباشر لمباراة الأهلي وجيما الإثيوبي عبر موقع الفجر الرياضي.
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