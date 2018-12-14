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عاجل.. ناصر ماهر يسجل أول أهدافه الإفريقية مع الأهلي في شباك جيما الإثيوبي (فيديو)

الجمعة 14/ديسمبر/2018 - 06:07 م
عاجل.. ناصر ماهر يسجل أول أهدافه الإفريقية مع الأهلي في شباك جيما الإثيوبي (فيديو)
الاهلي
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محمد مرعي
 
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سجل النادي الأهلي هدفه الأول في شباك نادي جيما جيفار الإثيوبي في المباراة التي تقام حاليا على ملعب برج العرب، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

سجل هدف الأهلي الوحيد حتى الآن لاعبه الشاب ناصر ماهر، ليحرز أول أهدافه بقميص المارد الأحمر.

وكان محمد يوسف المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أعلن تشكيل فريقه لمواجهة جيما أبا جيفاز الأثيوبي ، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

 

وضم تشكيل الأهلي كلا من :-

 

حراسة المرمى : شريف إكرامي

 

خط الدفاع : كريم نيدفيد – محمد هاني – ساليف كوليبالي – أيمن أشرف

 

خط الوسط : حسام عاشور – عمرو السولية – أحمد حمودي – محمد شريف – ناصر ماهر

 

خط الهجوم : مروان محسن.



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