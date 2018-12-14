"الأرصاد" توجه تُحذير شديد للموطنين
الجمعة 14/ديسمبر/2018 - 06:18 م
رقية جمال
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قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبوات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة تنخفض تدريجيًا ليلًا، متوقعًا أن تكون درجة الحرارة العظمي غدًا على القاهرة 23 درجة مئوية، على أن تنخفض لـ15 درجة مئوية في درجة الحرارة الصغرى.
وحذر "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث الجمعة" على فضائية "mbc مصر"، اليوم الجمعة، من تخفيف الملابس، خاصة أثناء التواجد خارج المنزل، خاصة في الصباح الباكر، أو في ساعات الليل المتأخرة.
وأكد، أن الأجواء مستقرة تمامًا على كافة أنحاء الجمهورية، وهناك شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر تسمح بحركة السفر والتنقلات، والرياح هادئة تسمح بالقيام بكافة الأنشطة اليومية والملاحة والصيد بالبحرين الأحمر والمتوسط.
وحذر "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث الجمعة" على فضائية "mbc مصر"، اليوم الجمعة، من تخفيف الملابس، خاصة أثناء التواجد خارج المنزل، خاصة في الصباح الباكر، أو في ساعات الليل المتأخرة.
وأكد، أن الأجواء مستقرة تمامًا على كافة أنحاء الجمهورية، وهناك شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر تسمح بحركة السفر والتنقلات، والرياح هادئة تسمح بالقيام بكافة الأنشطة اليومية والملاحة والصيد بالبحرين الأحمر والمتوسط.
وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم الجمعة، طقس مائل للدفء على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارًا، شديد البرودة ليلاً.
كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالاً، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد الرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة.
وتسجل درجة القاهرة بالقاهرة الصغرى 15 والعظمي 22، والإسكندرية الصغرى 13 والعظمى 21، وشرم الشيخ الصغرى 16 والعظمى 24، كاترين الصغرى 4 العظمى 18، ونخل الصغرى 5 والعظمى 18.
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