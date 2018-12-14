وقفة بالشموع بكنائس إيبارشية نقادة للصلاة من أجل أقباط المنيا (فيديو وصور)

نظمت كنائس وأديرة إيبارشية نقادة وقوص للأقباط الأرثوذكس، اليوم الجمعة، وقفة صلاة بالشموع، من أجل سلامة أقباط ومسلمي محافظة المنيا.





وتأتي وقفة الصلاة بالشموع، التي ترأسها الأنبا بيمن، أسقف نقادة وقوص، من أجل سلامة مصر بأكملها والحفاظ عليها من أي عنف طائقي.





كانت إيبارشية المنيا وأبو قرقاص، قد أصدرت، أمس الأول الأربعاء، بيانا، بشأن مقتل إثنين بمحيط كنيسة نهضة القداسة، وجاء نص البيان كالتالي:





"بينما كان كلٌّ من عماد كمال صادق (الشهير بعماد المقدس - ٤٩ سنة) ومعه ابنه ديفيد عماد (٢١ سنة)، يقومان برفع أنقاض منزل مقابل لكنيسة نهضة القداسة بشارع الصرافة، في إطار عملهم في المقاولات بمدينة المنيا، وعلى خلفية خلاف بينهما وبين حارس الكنيسة منذ الأمس، قام الأخير بإطلاق النار عليهما حوالي الساعة السادسة من مساء اليوم ١٢ ديسمبر ٢٠١٨م. فقتل الاثنين، وتم نقلهما إلى المستشفى العام بالمنيا".





ونشر الأنبا مكاريوس، الأسقف العام لكنائس المنيا، بعض التغريدات له، تعليقا عن قتل أب ونجله أمام كنيسة نهضة القداسة بالمنيا.





وقال إن ما حدث أمس أخطر من حادث دير الأنبا صموئيل والذي تورط فيه أعداء لنا جميعا، وتابع في تغريدة أخرى على موقع "تويتر": ما زلت أكرر أن المنيا تحتاج إلى مراجعة وإعادة نظر وتدخل شخصي من الرئيس، المنيا تعاني من مشاكل في التعليم والصحة والبطالة، تتغير الحكومات والوضع كما هو، نحن نعاني مسيحيين ومسلمين والأمر لا يحتمل مزيدًا من التأجيل.





وحصلت "الفجر" على نص التصاريح الخاصة بدفن قتيلى المنيا والذين قتلوا أمام كنيسة نهضة القداسة بالمنيا أمس وهم عماد المقدس ٤٩ عاما ونجله ديفيد ٢١ عاما، حيث أظهرت التقرير الخاص بتصريح الدفن بالمتوفى "عماد كمال صادق" أن سبب الوفاة إصابة نارية بالفك السفلى من الجهة اليسرى بالوجه "دخول وخروج"، كما أظهر التقرير الخاص بتصريح الدفن لكمال عماد كمال "والمعروف بـ"ديفيد" وهو نجل عماد كمال "القتيل الأول"، وأن سبب الوفاة إصابة نارية بالعين اليسرى "دخول وخروج" وبالكتف الأيسر "دخول وخروج".



