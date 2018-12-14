بث حي HD .. مشاهدة مباراة الأهلي وجيما ابا الاثيوبي بث مباشر اون لاين | بث مباشر مباراة الاهلي وجيما مباشر يلا شوت لايف

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تقدم «بوابة الفجر الرياضي» خدمة البث المباشر لمباراة الأهلي وجيما آبا جيفار، التي تقام على ملعب برج العرب ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.





وكان محمد يوسف المدير الفني للنادي الأهلي، قد أعلن منذ قليل عن تشكيلة فريقه، التي ستخوض لقاء اليوم وجاءت كالتالي.





حراسة المرمى: شريف إكرامي.





خط الدفاع: أيمن أشرف – ساليف كوليبالي – محمد هاني – كريم نيدفيد.





خط الوسط حسام عاشور – عمرو السولية – أحمد حمودى – ناصر ماهر.





خط الهجوم: محمد شريف – مروان محسن.