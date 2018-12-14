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القطن التشادي يحدد موعد مباراة الإياب أمام الزمالك

الجمعة 14/ديسمبر/2018 - 06:04 م
القطن التشادي يحدد موعد مباراة الإياب أمام الزمالك
الزمالك
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رامي بشاي
 
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قام مسؤولو نادي القطن التشادي بإبلاغ مجلس إدارة الزمالك بتحديد يوم الأحد الموافق ٢٣ ديسمبر موعدا لمباراة العودة بين الفريقين في دور الـ٣٢ من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ويسافر أيمن حافظ المنسق العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى تشاد قبل سفر البعثة بيومين من أجل وضع جميع التجهيزات الخاصة بالإقامة وملاعب التدريبات.

ويواجه غدا السبت فريق الزمالك نظيره القطن التشادى في تمام الساعة السابعة مساء، على ملعب بترو سبورت بالتجمع الخامس، في ذهاب دور الـ٣٢ من كأس الكونفدرالية الإفريقية بحضور جماهيري يصل إلى ٦ آلاف مشجع.

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