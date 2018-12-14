شاهد “بث مباشر” مباراة الاهلي وجيما الاثيوبي “Al Ahly TV” مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وجيما ابا الاثيوبي

نشاهد اليوم معاً بث مباشر تردد قناة الأهلي (Al Ahly TV) تردد قناة الأهلي نايل سات، والتي استطاعت أن تحظى بنسبة مشاهدة كبيرة منذ أن تم افتتاحها، تردد قناة الاهلي المصري 2018،وهي قناة تهتم بجميع المباريات التي يخوضها فريق النادي الأهلي المصري، وسوف تقوم بإذاعة مباراة الأهلي وجيما الأثيوبي في دور 32 من دوري أبطال أفريقيا، والمقرر إقامتها من خلال إستاد برج العرب بالإسكندرية، وتعتبر قناة الأهلي واحدة من أهم القنوات الرياضية المفضلة لدى العديد من الجماهير المصرية التي تعشق النادي الأهلي، حيث أنها تقوم بعمل لقاءات حصرية مع أهم لاعبي النادي الأهلي عقب انتهاء المباراة.





تردد قناة الأهلي بث مباشر

سنوفر لكم اليوم تردد قناة الأهلي لمتابعة مباريات النادي الأهلي مع الأندية الأخرى سواء من خلال الدوري المصري، أو من خلال دوري أبطال أفريقيا، حيث أن أهم ما يُميز القناة ويجعلها قريب من قلوب الجماهير، أنها بعيدة كل البعد عن التعصب، حتى ولو للنادي الأهلي، بالإضافة إلى أنها تستضيف كبار نجوم الكرة سواء الذين كانوا ينتمون إلى فريق النادي الأهلي أو غيره من الفرق، ويحللون المباريات بكل حيادية.





مباراة الأهلي وجيما الأثيوبي بث مباشر وسوف يستضيف النادي الأهلي فريق جيما الأثيوبي من خلال ملعب برج العرب في إطار مباريات دور 32 من دوري أبطال أفريقيا، وسوف تقوم القناة بالبدء في الأستوديو التحليلي للمباراة منذ الساعة الواحدة والنصف ظهرًا.

وسوف يستضيف الأستوديو نجوم النادي الأهلي الكابتن أحمد بلال والكابتن محمد حشيش، بالإضافة إلى أنه سيقوم بعمل مجموعة من اللقاءات مع اللاعبين، مع توفير فقرة للكواليس التي تخص الفريقين