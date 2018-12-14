يلا شوت الجديد بث مباشر مباراة الأهلي وجيما أبا جيفار Al Ahly | مباراة الأهلي بث مباشر ON Sports HD | مباريات كورة لايف

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يلا شوت الجديد بث مباشر مباراة الأهلي وجيما أبا جيفار Al Ahly | مباراة الأهلي بث مباشر bein sports HD | مباريات كورة لايف رابط الأسطورة الجديد Yalla Shoot كورة أون لاين ،مباراة الأهلي وجيما المباراة المرتقبة الآن في دوري أبطال افريقيا دور ال 32 وهي مباراة الذهاب بين الاهلي وجيما الاثيوبي والتي تقام اليوم في مصر وبالتحديد في استاد برج العرب بالإسكندرية، وينتظر أن تقام مباراة العودة بين الفريقين في الثاني والعشرون من ديسمبر الحالي ونتابع مع حضراتكم المباراة لحظة بلحظة من خلال المقال وتشكيل الفريقين والاستوديو التحليلي الذي بدأ الواحدة ظهر اليوم.





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موعد مباراة الاهلي وجيما الاثيوبي دوري أبطال افريقيا تبث مباراة الاهلي وجيما اليوم في دورى أبطال افريقيا دور ال 32 من خلال قناة الأهلي التي تقوم بنقل المباراة اليوم في تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت مصر ،بينما يبدء الاستوديو التحليلي في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا مستضيفا نجوم النادى الأهلي.



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