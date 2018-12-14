متصفح مايكروسوفت الجديد سيدعم إضافات جوجل كروم
الجمعة 14/ديسمبر/2018 - 04:45 م
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مايكروسوفت كانت أكدت إنها تعمل على متصفح جديد مبني على منصة جوجل Chromium وهي المنصة المبني عليها متصفح كروم وسنرى هذا المتصفح العام القادم.
منذ عدة أيام ظهرت معلومة تؤكد أن متصفح مايكروسوفت الجديد سيدعم الإضافات الخاصة بمتصفح جوجل كروم وبدلاً من تطوير إضافات جديدة للمتصفح ستعمل إضافات كروم الكثيرة جداً عليه.
يُذكر أن جوجل كانت رحبت بإنضمام مايكروسوفت لمنصتها Chromium بينما موزيلا المطورة لمتصفح فايرفوكس كانت غير سعيدة بالخطوة التي أتخذتها مايكروسوفت بالإعتماد على منصة Chromium.
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