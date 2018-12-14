ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

سوبر هاتريك الـ"حمد الله" يقود النصر لاكتساح الرائد

الجمعة 14/ديسمبر/2018 - 04:58 م
سوبر هاتريك الـحمد الله يقود النصر لاكتساح الرائد
النصر
طباعة
Advertisements
الفجر السعودي
 
Advertisements

اكتسح نادي النصر، نادي الرائد، برباعية نظيفية، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

 

وتألق لاعب النصر عبدالرازق حمدالله، بتسجيله سوبر هاتريك، حيث افتتح الأهداف بضربة جزاء في الدقيقة 8، وقبل انتهاء الشوط الأول أحرز هدفين في دقيقة واحدة من الوقت بدل الضائع.

 

وفي بداية الشوط الثاني، أحرز حمد الله، الهدف الرابع في الدقيقة 47، ليرتفع رصيد النصر إلى 29 نقطة في جدول ترتيب الدوري محتلًا المركز الثاني.

المزيد عن: النصر والرائد مباشر النصر والرائد اليوم النصر الرائد الدوري السعودي
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎الفجر الفني‎
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
الأكثر قراءة
Advertisements
مباريات اليوم
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
النصر
3
x
14:05
0
الرائد
التعاون
1
x
14:15
0
الفيحاء
الباطن
-
x
16:45
-
الاتحاد
دوري أبطال أفريقيا
الأهلي - مصر
-
x
18:00
-
جيما أبا جيفار - إثيوبيا
النصر - ليبيا
-
x
18:00
-
حوريا - غينيا