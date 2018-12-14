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بسوبر هاتريك حمدالله.. النصر يكتسح الرائد في الدوري السعودي

الجمعة 14/ديسمبر/2018 - 04:57 م
بسوبر هاتريك حمدالله.. النصر يكتسح الرائد في الدوري السعودي
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منى العوضي
 
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نجح فريق النصر بقيادة المدرب المتألق هيلدر، في الفوز على الرائد بأربعة أهداف دون رد، مساء اليوم الجمعة، وذلك في إطار منافسات الجولة الثالثة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسجل المهاجم عبد الرازق حمدالله الأهداف الأربعة للنصر في شباك فريق الرائد خلال الدقائق "8، 45 و 46" والرابع خلال الدقيقة 47 من عمر الشوط الثاني.

وبهذه النتيجة؛ يحتل فريق النصر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 29 نقطة بينما يتواجد الرائد بعد هزيمته اليوم في المركز الثاني عشر برصيد 12 نقطة.

وسيكون فريق الرائد المحترف في صفوفه المدافع المصري محمد عطوة على موعد مع الحزم في الجولة الـ14 من الدوري السعودي يوم الخميس المقبل وسيلعب النصر في نفس الجولة أمام الاتحاد يوم الجمعة.

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