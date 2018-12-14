اتفاق يفض إشكال التزود بالمحروقات ويرفع الإضراب الفجئي

وأفادت وزارة النقل ان هذه اللجنة المشتركة، التي تضم جميع الأطراف المتدخلين، ستشرع الاثنين المقبل، في دراسة مطالب سائقي شاحنات نقل المحروقات والتي تتعلق بإلحاقهم بالاتفاقية المشتركة لقطاع النفط عوضا عن الإتفاقية المشتركة لنقل البضائع.





وتم الاتفاق في الاجتماع، الذي انتظم الجمعة بوزارة النقل، وضم كل من ممثلين عن الوزارة والإدارة العامة للنقل البري والغرفة النقابية لناقلي المواد الخطرة، على أن تنهي هذه اللجنة أشغالها في مارس 2019 من أجل تشخيص المشاكل التي يواجهها سائقو شاحنات نقل المحروقات ووضع خارطة طريق لإصلاح القطاع.





توصلت اليوم الجمعة وزارة النقل وجامعة النقل بمنظمة الأعراف والغرفة النقابية لناقلي المواد الخطرة وصلت إلى اتفاق يقضي بتشكيل لجنة مشتركة للنظر في مطالب سائقي شاحنات نقل المحروقات، ما أفضى إلى رفع الإضراب الفجئي لهؤلاء السائقين والذي أحدث إضطرابا في محطات تزويد البنزين.