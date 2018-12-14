يوتيوب لايف مشاهدة مباراة الاهلي وجيما بث مباشر yalla shoot | بث مباشر مباراة Al Ahly HD يلا شوت|كورة اون لاين لايف

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تترقب جماهير النادي الأهلي اليوم الجمعة أولى مباريات الفريق الإفريقية في النسخة الاستثنائية التي أطلقها الاتحاد الإفريقي "كاف".

ويقدم موقع الفجر الرياضي بث مباشر للمباراة التي ستجمع بين الأهلي وجيما الإثيوبي في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

مشاهدة مباراة الأهلي وجيما

ومن المقرر أن تنقل مباراة الأهلي وجيما الإثيوبي بث مباشر عبر قناة النادي الأهلي الفضائية المفتوحة.

وتنطلق مباراة الأهلي وجيما في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والسابعة بتوقيت السعودية على أن يحتضنها ملعب الجيش ببرج العرب.

وتحظى المباراة باهتمام الجماهير حيث أنها الأولى للفريق في مشواره نحو النجمة التاسعة الغائبة عن الفريق.





وتمني جماهير الأهلي النفس بحصد اللقب هذا الموسم خاصة وأن الفريق خسر نهائي النسختين الأخيرتين الأولى أمام الوداد والثانية أمام الترجي التونسي.









بث مباشر مباراة الأهلي وجيما

ويخوض الأهلي مباراة اليوم أمام جيما الإثيوبي في ظروف صعبة لغاية خاصة في ظل النقص العددي الذي يواجهه الفريق بسبب الإصابات التي يعاني منه العديد من اللاعبين.





ويضم الأهلي في قائمة مباراة اليوم أمام جيما 16 لاعبًا فقط من 23 لاعبًا بسبب الإصابات والإيقاف الذي منع أزارو أيضًا من التواجد في المباراة.



