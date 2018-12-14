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إقبال جماهيري ضعيف على مباراة الأهلي وجيما الإثيوبي (صور)

الجمعة 14/ديسمبر/2018 - 04:48 م
إقبال جماهيري ضعيف على مباراة الأهلي وجيما الإثيوبي (صور)
الاهلي
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علي نبوي
 
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شهدت مدرجات ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، حضور جماهيري ضعيف من جانب جماهير الأهلي وذلك قبل ساعة ونصف من مباراة الفريق الأحمر أمام جيما أبا جيفار الأثيوبي.


إقبال جماهيري ضعيف على مباراة الأهلي وجيما الإثيوبي

 

وعلى الرغم من حصول الأهلي على موافقة الجهات الأمنية بحضور ٣٠ ألف مشجع لحضور اللقاء إلا أن عدد الجماهير المتواجدة في المدرجات لم يتخطى ١٥٠٠ فرد.

 

ويواجه الأهلي نظيره جيما الأثيوبي في تمام السادسة مساء اليوم الجمعة في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

 

وكان محمد يوسف المدير الفني للأهلي أعلن قائمة فريقه للقاء جيما أبا جيفر الإثيوبي الجمعة المقبلة في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

 

وجاءت القائمةعلى النحو التالي:

 

في حراسة المرمى: شريف إكرامي- علي لطفي

 

في الدفاع: محمد هاني- ساليف كوليبالي- أيمن أشرف

 

في الوسط: حسام عاشور- عمرو السولية- هشام محمد- كريم نيدفيد- إسلام محارب- محمد شريف- ميدو جابر- أحمد حمودي- وليد سليمان- ناصر ماهر

 

في الهجوم: مروان محسن

 

 

إقبال جماهيري ضعيف على مباراة الأهلي وجيما الإثيوبي (صور)
إقبال جماهيري ضعيف على مباراة الأهلي وجيما الإثيوبي (صور)
إقبال جماهيري ضعيف على مباراة الأهلي وجيما الإثيوبي (صور)
إقبال جماهيري ضعيف على مباراة الأهلي وجيما الإثيوبي (صور)
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