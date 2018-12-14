تطاوين: يوم تحسيسي حول التصريح بالمكاسب ومكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح



وافاد عبد الناظر ان "عدد المصرحين بلغ الى حد الان حوالي 40 ألف من جملة حوالي 350 ألف شخص".





وأشار الى ان "وتيرة التسجيل ترتفع لا سيما عبر الانترنات"، وأكد "تواصل الحملات التحسيسية وانه سيتم فتح ادارات جهوية جديدة"، مذكرا بان "مسؤولية عدم التصريح فردية وتنجر عنها عقوبات زجرية".



وقدم بالمناسبة المستشار القانوني بالهيئة شوقي عبد الناظر عرضا حول تفاصيل القانون الذي يشمل 37 فئة من المجتمع، وكيفية التصريح بالمكاسب بالطرق المتاحة مباشرة او عبر الانترنات، وقد تلقى المكتب المتنقل للهيئة تصاريح عدد ممن يشملهم القانون.