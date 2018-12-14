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تطاوين: يوم تحسيسي حول التصريح بالمكاسب ومكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح

الجمعة 14/ديسمبر/2018 - 04:51 م
تطاوين: يوم تحسيسي حول التصريح بالمكاسب ومكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح
صورة أرشيفية
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محمد وليد الجموسي
 
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انتظم اليوم الجمعة بمقر ولاية تطاوين يوم تحسيسي نظمته الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وخصص للنظر في قانون 46 لسنة 2018 الخاص بالتصريح بالمكاسب ومكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح.

وقدم بالمناسبة المستشار القانوني بالهيئة شوقي عبد الناظر عرضا حول تفاصيل القانون الذي يشمل 37 فئة من المجتمع، وكيفية التصريح بالمكاسب بالطرق المتاحة مباشرة او عبر الانترنات، وقد تلقى المكتب المتنقل للهيئة تصاريح عدد ممن يشملهم القانون.

وافاد عبد الناظر ان "عدد المصرحين بلغ الى حد الان حوالي 40 ألف من جملة حوالي 350 ألف شخص". 

وأشار الى ان "وتيرة التسجيل ترتفع لا سيما عبر الانترنات"، وأكد "تواصل الحملات التحسيسية وانه سيتم فتح ادارات جهوية جديدة"، مذكرا بان "مسؤولية عدم التصريح فردية وتنجر عنها عقوبات زجرية".

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