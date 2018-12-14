بهاتريك تاوامبا.. التعاون يفوز على الرائد ويزاحم الأهلي على الثالث

اكتسح نادي التعاون، نظيره الرائد، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، في إطار منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتألق اللاعب لياندر تاوامبا، بإحرازه هاتريك في الدقائق 43، 51، 77 من عمر اللقاء، لتنتهي المباراة بفوز التعاون ليرتفع رصيده إلى 24 نقطة ويزاحم الأهلي على المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري.