ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

بهاتريك تاوامبا.. التعاون يفوز على الرائد ويزاحم الأهلي على الثالث

الجمعة 14/ديسمبر/2018 - 04:50 م
بهاتريك تاوامبا.. التعاون يفوز على الرائد ويزاحم الأهلي على الثالث
التعاون
طباعة
Advertisements
الفجر السعودي
 
Advertisements

اكتسح نادي التعاون، نظيره الرائد، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، في إطار منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

 

وتألق اللاعب لياندر تاوامبا، بإحرازه هاتريك في الدقائق 43، 51، 77 من عمر اللقاء، لتنتهي المباراة بفوز التعاون ليرتفع رصيده إلى 24 نقطة ويزاحم الأهلي على المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري.

المزيد عن: الرائد الدوري السعودي التعاون الأهلي
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎Elfagr Sport - الفجر الرياضي‎
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
الأكثر قراءة
Advertisements
مباريات اليوم
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
النصر
3
x
14:05
0
الرائد
التعاون
1
x
14:15
0
الفيحاء
الباطن
-
x
16:45
-
الاتحاد
دوري أبطال أفريقيا
الأهلي - مصر
-
x
18:00
-
جيما أبا جيفار - إثيوبيا
النصر - ليبيا
-
x
18:00
-
حوريا - غينيا