اليوم.. انطلاق دورة جديدة للمعرض الوطني للزربية والمنسوجات التقليدية



وتتسم هذه الدورة، التي ينظمها الديوان الوطني للصناعات التقليدية الى غاية يوم 23 ديسمبر الجاري، بتعدد الفضاءات وتنوع الأجنحة التي تؤثثها الزربية التقليدية والمرقوم المتجدد والنسيج التقليدي القديم والمستحدث.





ويتميز الفضاء التجاري الذي يشارك فيه حوالي 90 عارضا من مختلف الولايات بعرض وبيع المفروشات الأرضية والصوفية من الألياف النباتية والأقمشة من "حايك" و"فوطة" وغيرها.





كما خصص المعرض فضاء للولايات الداخلية (لفائدة 14 ولاية) يشارك فيه 28 حرفيا وحرفية الى جانب فضاء للباعثين الجدد يضم 19باعثا من مختلف الولايات وذلك في اطار مرافقة المستثمرين الجدد في قطاع الزربية والنسيج التقليدي.





وتهدف هذه التظاهرة المتخصصة في الزربية والنسيج، الى تشجيع الحرفيين والمؤسسات الحرفية الناشطة في هذا القطاع على تسويق منتوجاتهم.







يحتضن قصر المعارض بالكرم بداية من اليوم الدورة السابعة للمعرض الوطني للزربية والمنسوجات التقليدية بمشاركة حوالي 130 عارضا.