عشرات الآليات العسكرية الإسرائيلية تقتحم مدينة البيرة بالضفة الغربية

اقتحمت عشرات الآليات العسكرية الإسرائيلية، اليوم الجمعة، مدينة البيرة في الضفة الغربية من مدخلها الشمالي، نقلا عن قناة "سكاي نيوز عربية".

هذا وشارك الفلسطينيون في فعاليات جمعة المقاومة حق مشروع، وهي الجمعة الـ 36 من فعاليات مسيرات العودة وكسر الحصار، والتي أوقعت منذ اندلاعها نهاية مارس الماضي، 240 شهيداً وأكثر من 25 الف مصاباً بإصابات مختلفة.