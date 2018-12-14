أطعمة تساعد على انتظام ضربات القلب.. أبرزها الفواكه!

يعد القلب أبرز وأهم أعضاء الجسم على الاطلاق، وانتظام ضرباته يعني انتظام الحياة وديمومتها. في حين ان عدم انتظام ضربات القلب يمكن ان ينذر بالكثير من المشاكل الصحية التي تزيد من خطر الاصابة بالعديد من الأمراض.





وبحسب موقع Care2، يدل عدم انتظام ضربات القلب في حالات عديدة، للاصابة بالرجفان الاذيني الذي يرفع من خطر الاصابة بالخرف والسكتة الدماغية والوفاة في بعض الحالات. وتزداد فرص الاصابة بالرجفان الاذيني مع التقدم بالسن حيث تشير الدراسات الى ان شخصا واحدا من اصل كل 4 اشخاص هم عرضة للاصابة باضطراب في ضربات القلب.





ويلعب الغذاء دورا اساسيا وبارزا في تنظيم ضربات القلب او التسبب باضطرابها، وهو ما سوف نتعرف عليه في موضوعنا اليوم.





أطعمة لانتظام ضربات القلب

يساعد ادخال هذه الاطعمة في النظام الغذائي اليومي، في الوقاية من امراض القلب وتحسين صحته وخصوصا انتظام ضربات القلب بشكل خاص للاشخاص الذين يعانون من مشاكل في القلب او لديهم تاريخ عائلي لامراض القلب.





وهذه الاطعمة هي:





الكركم:

كونه غني بمركب الكركمين الذي يحمل صفات مضادات الاكسدة وخصائص مضادة للالتهاب تحول دون اضطراب ضربات القلب.





الأطعمة المتخمرة:

تساعد في خفض الالتهاب والاجهاد التأكسدي وتقلل من خطر اضطراب ضربات القلب.





الهندباء:

من اصناف الخضروات الورقية الداكنة التي تساعد في تنظيف الكبد من السموم ومحاربة الالتهاب في الجسم اضافة الى تنظيم مستوى الكوليسترول في الدم والحفاظ على صحة القلب وانتظام ضرباته.





زيت الزيتون:

من اشهر الاطعمة التي تساعد في انتظام ضربات القلب وتقلل خطر الاصابة بامراض القلب. واكبر اثبات على ذلك ان سكان حوض البحر المتوسط ممن يتناولون زيت الزيتون في نظامهم العذائي، هم اقل عرضة للاصابة بامراض القلب والسكتة الدماغية بالمقارنة مع شعوب العالم الآخر.





مرق العظام:

من مصادر الطعام التي تخفض خطر اضطراب ضربات القلب كون مرق العظام يساعد على تحسين صحة الامعاء والجهاز الهضمي، وتشير الدراسات لوجود علاقة بين المصابين بالرجفان الاذيني والاصابة بمشاكل الجهاز الهضمي.





الفواكه الطازجة:

لا يختلف اثنان على الدور البارز للفواكه الطازجة في تعزيز الصحة بشكل عام وصحة القلب بشكل خاص، خصوصا الفواكه ذات اللوان الاحمر التي تحفظ ايقاع ضربات القلب بشكل سليم ومنتظم. ومن هذه الفواكه نذكر الطماطم والتفاح الاحمر والتوت والفراولة.





الخضروات البحرية:

من الاطعمة التي تنظم ضربات القلب كونها تحتوي على اليود على يحسن اداء الغدة الدرقية ويقي من اضطرابا ضربات القلب.





الأطعمة الغنية بأحماض أوميجا 3:

مثل الاسماك لها دور كبير في تنظيم ضربات القلب كونها ذات خصائص مضادة للاكسدو الالتهاب والتليف.





أطعمة تسبب اضطراب ضربات القلب

على المقلب الاخر، هناك بعض الاطعمة التي يمكن ان تتسبب باضطراب ضربات القلب وعدم انتظامها والتي ينصح بتجنبها خاصة من قبل مرضى القلب، وهي المشروبات الغنية بالكافيين والملح والسكر.