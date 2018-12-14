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تواصل- السعودية| إدارة مستشفى الملك خالد بالخرج تفند واقعة وفاة مواطنة

الجمعة 14/ديسمبر/2018 - 04:43 م
تواصل- السعودية| إدارة مستشفى الملك خالد بالخرج تفند واقعة وفاة مواطنة
مستشفى الملك خالد
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حسمت إدارة مستشفى الملك خالد بالخرج، اليوم الجمعة، الجدل بشأن ما تم تداوله مؤخرًا، حول وفاة مواطنة بالمستشفى.

 

وكشفت إدارة المستشفى عن ملابسات الواقعة، موضحةً أن ذوي المريضة -رحمها الله- تقدموا بشكوى للتحقيق في وفاتها.

 

وتمت إحالة الشكوى إلى ‏لجنة الأخطاء الطبية والمهنية بالمستشفى؛ حيث أشارت النتائج الأولية إلى أنه "لا يوجد خطأ طبي".

 

لكن تمت التوصية ‏بإحالة الواقعة إلى إدارة المتابعة بصحة الرياض، والتأكد من الإجراءات الطبية مع كامل الملف الطبي.

 

وتم منع سفر الفريق الطبي المعالج، وسط تأكيدات بإحالة نتائج الواقعة إلى الهيئة الصحية الشرعية المختصة بنظر مثل هذه القضايا.

 

وشددت إدارة المستشفى على حرصها على تطبيق معايير الجودة وسلامة المرضى والأصول الطبية المتعارف عليها والمعتمدة.

 

وبينت إدارة المستشفى أن هذا النهج يضمن حقوق المرضى ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمستفيدين منها.

 

وتقدمت إدارة مستشفى الملك ومركز الأمير سلطان للخدمات الصحية بأحر التعازي لأسرة الفقيدة، داعيةً أن يلهمهم الله الصبر والسلوان.

 

المصدر: صحيفة تواصل

 

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