مباراة الاهلي اليوم مجاناً.. يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي وجيما بث مباشر اليوم | يوتيوب HD | كورة ستار | كورة لاين

طاقم تحكيم مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ونظيره، جيما ابا جيفار الإثيوبي، أنهى مرانه على ملعب الجيش برج العرب بالإسكندرية، عصر اليوم الخميس.





وأدى طاقم التحكيم المكوّن من التونسي صادق السالمي، ويعاونه الليبى عطيه أمصاد، والتونسي أيمن إسماعيل، مرانه على الملعب قبل انطلاق مران الأهلي الأخير استعدادًا للمباراة.





واختتم الفريق مرانه على ملعب برج العرب استعدادًا للمباراة التي تقام في السادسة مساء غدٍ، الجمعة، بافتتاح مشوار الفريق ببطولة دوري أبطال إفريقيا.





انضم وليد سيلمان صانع ألعاب الأهلى إلى التشكيلة لفريقه اليوم، ليقوده في التشكيلة الأساسية أمام جيما الإثيوبي، ضمن بطولة دوري أبطال إفريقيا.





وستذاع المباراة في تمام الساعة 6 مساءً علي قناة الأهلي.





ومن المقرر أن يكون تشكيل الأهلى فى مواجهة جيما بالكامل كالتالي:

شريف إكرامى، حراسة المرمي، كريم نيدفيد، محمد هانى، ساليف كوليبالى، وأيمن أشرف، خط الدفاع، عمرو السولية، حسام عاشور، اسلام محارب، أحمد حمودى، خط الوسط، وليد سليمان ومروان محسن، خط الهجوم.