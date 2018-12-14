فوجىء مسئولو نادي الزمالك بمضاعفة المبلغ المالي الخاص بتكلفة الحكام وفقًا لما هو منصوص عليه في لوائح الكاف والخاص بمباراة القطن التشادي المقرر لها غدًا السبت في ذهاب دور الـ32 للكونفدرالية الإفريقية.





مفاجأة تربك حسابات الزمالك قبل مواجهة القطن التشادي

وكان الزمالك يدفع في المباريات التي تقام على أرضه خلال السنوات الماضية ما يعادل 200 ألف جنيه مصري لكن فوجئوا بمضاعفة المقابل المادي لطاقم تحكيم مباراة القطن بخطاب من الكاف ووصل إلى 400 ألف جنيه.

ويلزم الكاف الأندية التي تقام المباريات على أرضها بدفع المقابل المادي للحكام.

ويتولى طاقم تحكيم أوغندي بقيادة براين ميرو مهمة إدارة مباراة الزمالك والقطن ويعاونه كل من دك أوكيلو ومارك سسونكو وأليكس موهابي حكما رابعًا.