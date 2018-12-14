شاهد.. إطلالة جديدة لمحمد الشرنوبي (صور)

شارك المطرب محمد الشرنوبي، عدد من الصور لجلسة تصوير خضع لها مؤخرا، بـ"لوك" كاجول جديد.

ونشر "الشرنوبي"، هذه الصور عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات العالمي "إنستجرام"، وجاءت جلسة التصوير احتفالا بالنجاح الذي حققه مؤخرا في مسلسله "كأنه امبارح" الذي يشارك في بطولته رانيا يوسف ووفاء صادق وأحمد وفيق وأحمد خليل وخالد أنور.

كما يستعد الشرنوبي لطرح ألبومه الجديد، والذي طرح منه اغنية النفسية التي تمكنت من الدخول الى قائمة الاعلى مشاهدة عبر موقع يوتيوب.

يذكر أن "الشرنوبي"، انتهى من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "زي الفصول الأربعة"، وهي من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان محمد يحيى وتوزيع عادل حقي، ومقرر طرحها ضمن أغانى ألبومه الجديد، وكان الشرنوبى قد حقق نجاحا كبيرا من خلال أغنية "النفسية".

ويشارك حاليًا الشرنوبي بتصوير فيلم الجديدة "الممر" مع أحمد عز، أحمد فلوكس، إياد نصار، أحمد صلاح حسنى، وآخرين، سيناريو وحوار أمير طعيمة وشريف عرفة، إخراج شريف عرفة.

يذكر أن آخر أعمال محمد الشرنوبي استطاع أن يحقق نجاحًا كبيرًا بأغنيته الجديدة "النفسية"، وهى من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيى، توزيع إلهامى دهيمة.

ومن ناحية أخرى اختارت إحدى الشركات العالمية ذات الاهتمام بالموسيقى المطرب محمد الشرنوبي، ضمن أفضل صناع الموسيقي في العالم خلال عام 2018

وحصد الشرنوبي أفضل مطرب صاعد ليوضع اسمه بجوار الكبار في عالم الغناء، وأكد الشرنوبي أن هذا انجاز كبير لم يكن يتوقعه ولكنه بالتأكيد يعطيه دفعة قوية لمزيد من الاصرار علي تحقيق أحلامه وعدم التنازل عنها بحد تعبيره.

كان الشرنوبي، حقق نجاحًا كبيرًا بتحقيق أغنيته الأولى "النفسية" أعلى مشاهدات على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب وتصدرت الأغنية تطبيق أنغامي.

كما حقق نقلة أيضًا على مستوي التمثيل بتصدر مسلسله "كأنه امبارح" أعلى المشاهدات وتواجده وسط نجوم كبار في أضخم إنتاج سينمائي لهذا العام فيلم "الممر" للمخرج الكبير شريف عرفة.