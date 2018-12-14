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حافلة الأهلي تصل برج العرب لمواجهة جيما الإثيوبي

الجمعة 14/ديسمبر/2018 - 04:29 م
حافلة الأهلي تصل برج العرب لمواجهة جيما الإثيوبي
الاهلي
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علي نبوي
 
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وصلت منذ قليل، حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى ستاد الجيش ببرج العرب الإسكندرية استعدادا لمواجهة جيما الأثيوبي.

 

وجاء وصول الفريق الأحمر قبل نحو ساعة و٤٥ دقيقة قبل انطلاق المباراة، التي ستبدأ في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

 

وكان الفريق الأحمر قد غادرفندق الإقامة عقب المحاضرة الفنية الأخيرة التي عقدها محمد يوسف مع لاعبيه، والتي حرص خلالها على منح لاعبيه التعليمات الفنية الأخيرة وواجبات كل لاعب في اللقاء.

 

ويواجه الأهلي نظيره جيما الأثيوبي في تمام السادسة مساء اليوم الجمعة في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

 

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