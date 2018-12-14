خبير أمني يحذر: نسبة كبيرة من التونسيات يشاركن في التنظيمات الإرهابية
الجمعة 14/ديسمبر/2018 - 04:30 م
محمد وليد الجموسي
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أفاد نائب رئيس الاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن، مراد بن عثمان، الجمعة بتونس، أن نسبة النساء التونسيات المشاركات في التنظيمات الإرهابية تناهز 10 بالمائة.
كان ذلك خلال مشاركته في ورشة نقاش بمقر اتحاد المرأة حول "دور المرأة في التصدي للارهاب وأي دور لها في التنظيمات الارهابية".
وأكد بن عثمان أن هذه النسبة تعد مرتفعة ذلك أن المعدلات العادية لا تتجاوز 1 بالمائة، مشيرا الى ان معدل أعمار المشاركات يتراوح بين 14 و35 سنة.
وأضاف أـن وجود تونسيات في التنظيمات الارهابية في بؤر التوتر خلف إنجاب العديد من الاطفال غير المسجلين حاليا في سجلات الولادة والحالة المدنية وهو ما يطرح مشكلة قانونية واجتماعية.
كان ذلك خلال مشاركته في ورشة نقاش بمقر اتحاد المرأة حول "دور المرأة في التصدي للارهاب وأي دور لها في التنظيمات الارهابية".
وأكد بن عثمان أن هذه النسبة تعد مرتفعة ذلك أن المعدلات العادية لا تتجاوز 1 بالمائة، مشيرا الى ان معدل أعمار المشاركات يتراوح بين 14 و35 سنة.
وأضاف أـن وجود تونسيات في التنظيمات الارهابية في بؤر التوتر خلف إنجاب العديد من الاطفال غير المسجلين حاليا في سجلات الولادة والحالة المدنية وهو ما يطرح مشكلة قانونية واجتماعية.
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