خبير أمني يحذر: نسبة كبيرة من التونسيات يشاركن في التنظيمات الإرهابية



وأضاف أـن وجود تونسيات في التنظيمات الارهابية في بؤر التوتر خلف إنجاب العديد من الاطفال غير المسجلين حاليا في سجلات الولادة والحالة المدنية وهو ما يطرح مشكلة قانونية واجتماعية.





وأكد بن عثمان أن هذه النسبة تعد مرتفعة ذلك أن المعدلات العادية لا تتجاوز 1 بالمائة، مشيرا الى ان معدل أعمار المشاركات يتراوح بين 14 و35 سنة.