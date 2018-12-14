Yalla Shoot يلا شوت .. مشاهدة مباراة الزمالك ووادي دجلة بث مباشر ماتش الزمالك اليوم | كورة لايف | كورة اون لاين | ستار

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أعلنت قناة النادي الأهلي رسميًا بث مباراة الفريق الأول أمام جيما الإثيوبي، المقرر إقامتها في السادسة مساء غد الجمعة، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا على ملعب برج العرب، وبشكل حصري.





ويبدأ الأستوديو التحليلي في الواحدة والنصف ظهرًا بفقرات متنوعة سواء من أرض الملعب حيث يتواجد الإعلامي عمر ربيع ياسين وفي ضيافته نجما الأهلي السابقين محمد حشيش وأحمد بلال.





وفي الأستديو الرئيسي، الإعلامي عبد الحميد حسن والضيوف شريف عبد المنعم وماهر همام وأسامة حسني.





وخصصت إدارة القناة العديد من الكاميرات لتغطية كواليس إقامة الفريقين، بالإضافة الى بعض اللقاءات مع الجماهير من الشارع المصري.





يذكر أن مواجهة الإياب بين الأهلي وجيما ستقام أحد أيام 21-22-23 من شهر ديسمبر الجاري في إثيوبيا.





الجدير بالذكر أن تردد قناة النادي الأهلي الناقلة للمباراة حصريا على النايل سات هو 12341 - أفقي - معدل الترميز 27500.