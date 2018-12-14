أول حادث احتراق لسيارة "جاغوار" الكهربائية I-PACE

نقلت صحيفة "InsideEVs" خبر أول حادث احتراق تتعرض له سيارة "I-Pace" كهربائية من إنتاج شركة جاغوار، وقد اشتعلت النيران في سيارة جاكوار I-PACE الكهربائية في هولندا الأسبوع الماضي بينما كانت متوقفة في ممر.





وأشارت الصحيفة إلى أن الحادث وقع في قرية "رومبت" الهولندية، وانتشرت صورة له على وسائل التواصل الاجتماعي، لكن مالك السيارة لم يعرف بعد.





سبب الحريق غير معروف والشركة تحقق في الحدث.





وأرجع الخبراء سبب الحريق إلى خلل في بطاريات السيارة، فيما توقع البعض الآخر أن المشكلة ناجمة عن ماس كهربائي. أما خبراء "جاغوار" التي نقلت إليهم المركبة المحروقة، فقد امتنعوا عن التعليق قبل انتهاء التحقيق، للتأكد مما إذا كان الاحتراق متعمدا أم بسبب خلل في السيارة.





وقع الحادث في رومبت، وهي بلدة تقع بالقرب من خيلدرمالسن في هولندا ، في منتصف ليلة الجمعة الماضية.





وتعد سيارات "I-Pace" من أفضل المركبات الكهربائية حاليا، وتأتي بمحركين كهربائيين بعزم 400 حصان، وبطارية تكفيها لقطع 450 كلم بالشحنة الواحدة، يمكن شحن 80% منها خلال 40 دقيقة فقط.



