يلا شووت .. مشاهدة مباراة الاهلي وجيما بث مباشر Yalla Shoot | يلا شوت الجديد HD | بدون تقطيع لايف اون لاين مجاناً

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يلتقي النادي الأهلي مع نظيره جيما الإثيوبي اليوم الجمعة، على ملعب برج العرب في الإسكندرية، في دوري أبطال إفريقيا.





الأهلي يواجه جيما الإثيوبي ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من البطولة القارية، تحت قيادة فنية مؤقتة لمحمد يوسف.





موعد مباراة الأهلي وجيما ابا جيفر الإثيوبي اليوم الجمعة

تقام مباراة الأهلي والفريق الإثيوبي في تمام الساعة السادسة مساء اليوم الجمعة على ملعب برج العرب وبحضور جماهيري.





القناة الناقلة لمواجهة الأهلي وجيما في دوري أبطال إفريقيا

تذاع المباراة على قناة "الأهلي" بعد حصولها على حقوق البث بشكل حصري، بالإضاقة إلى القناة الثانية الأرضية.