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جماهير الأهلي تبدأ التوافد على ملعب برج العرب

الجمعة 14/ديسمبر/2018 - 03:23 م
جماهير الأهلي تبدأ التوافد على ملعب برج العرب
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علي نبوي
 
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بدأت منذ قليل جماهير النادي الأهلي في الوافد على مدرجات ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية لمؤزرة فريقها في مباراته أمام جيما الأثيوبي.


وشهدت عمليات دخول الجماهير إلى ستاد برج العرب ليونة كبيرة من قبل أمن الملعب والنادي.


ويواجه الأهلي نظيره جيما الأثيوبي في السادسة مساء اليوم الجمعة في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

المزيد عن: كورة رياضة جيما الأثيوبي جيما الأهلي أخبار الرياضة
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