تعرف على وصية حسن كامي قبل رحيله بأيام

أوصى الفنان حسن كامي قبل رحيله بأيام بعدم إقامة ليلة خاصة للعزاء على أن يقام العزاء في مقبرته أثناء الدفن فقط، وهو ما حدث منذ قليل بعد دفنه بمقابر الأسرة في منطقة باب الوزير.





وتقدمت جنازة وعزاء مغني الأوبرا الفنان العالمي حسن كامي، ا لدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، والذي شُيع جثمانه إلى مثواه الأخير ظهر اليوم الجمعة 14 ديسمبر.





وقررت وزير الثقافة الوقوف دقيقة حداد اليوم فى جميع مسارح دار الأوبرا قبل بدء عروض اليوم على روح الفقيد الذى وصفته بـ"أيقونة الأوبرا".





كما حضر الجنازة الدكتور مجدي صابر صابر رئيس دار الأوبرا والدكتور مجدي بغدادي رئيس البيت الفني للموسيقى والأوبرا والباليه والباريتون العالمي جابر البلتاجي رفيق عمر ومشوار الراحل مع عدد من الفنانين والعاملين بالأوبرا.