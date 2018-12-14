كورة لايف | Koora Live | مشاهدة مباراة الاهلي وجيما الاثيوبي دوري ابطال افريقيا | اهم مباريات اليوم | كورة اون لاين

يفتتح الأهلي مشواره ببطولة دوري أبطال أفريقيا بمواجهة نظيره جيما آبا جيفار الإثيوبي في السادسة مساء اليوم الجمعة على استاد برج العرب ضمن منافسات دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا .





وحصلت قناة النادي الأهلي على حقوق بث مباراة واسندت تعليقها إلى المعلق الرياضى طارق الأدور.





ومن المقرر أن يبدأ الاستوديو التحليلي في الواحدة والنصف ظهرًا بفقرات متنوعة؛ سواء من أرض الملعب، حيث يتواجد الإعلامي عمر ربيع ياسين وفي ضيافته نجما الأهلي السابقان محمد حشيش وأحمد بلال، وفي الاستديو الرئيسي الإعلامي عبدالحميد حسن والضيوف شريف عبدالمنعم وماهر همام وأسامة حسني.





تردد قناة الأهلي الناقلة لمباراة جيما الإثيوبي اليوم الجمعة





القمر: نايل سات





التردد: 12341





الاستقطاب: أفقي (H)





معدل الترميز: 27500