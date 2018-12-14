يلا شوت | Yalla Shoot | مشاهدة مباراة الاهلي وجيما الاثيوبي بث مباشر | يلا شووت | يلاشوت | بث حي HD

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يستهل النادي الأهلي المصري مشواره في بطولة دوري أبطال أفريقيا، عندما يلاقي جيما إبا جيفار الإثيوبي، اليوم الجمعة، في ذهاب الدور الثاني للبطولة.





وتأتي المباراة بعد أكثر من شهر على سقوط الأهلي 0/3 أمام الترجي التونسي في إياب النهائي، النسخة الماضية





وتنقل مباراة الأهلي ومنافسه الإثيوبي حصريًا على قناة Al Ahly TV.





وتلعب المباراة على استاد برج العرب، الساعة 18:00 بتوقيت القاهرة، 19:00 بتوقيت مكة المكرمة.





وتقام النسخة الحالية لأول مرة في الفترة من نوفمبر إلى مايو؛ تماشيًا مع موسم البطولات في أوروبا وشمال أفريقيا، بدلًا من موعدها القديم على مدار العام الميلادي.

ويفتقد الأهلي جهود لاعبين مهمين، مثل الحارس محمد الشناوي، والمدافعين أحمد فتحي وسعد سمير وعلي معلول، والمهاجمين صلاح محسن والنيجيري جونيور أجايي.