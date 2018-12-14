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شاهد بالصور.. قبر حسن كامي الذي دُفن فيه اليوم

الجمعة 14/ديسمبر/2018 - 03:05 م
شاهد بالصور.. قبر حسن كامي الذي دُفن فيه اليوم
حسن كامي
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صلاح حسن
 
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شيّع العشرات من الجماهير جثمان الفنان الراحل حسن كامي، من مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة، وسط حضور العديد من الأهل والأقارب، كما حضر من نجوم الفن بسام رجب، والفنان شريف خير الله.

وتقدمت الجنازة دكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، والدكتور مجدي صابر صابر رئيس دار الأوبرا والدكتور مجدي بغدادي رئيس البيت الفني للموسيقى والأوبرا والباليه والباريتون العالمي جابر البلتاجي رفيق عمر ومشوار الراحل مع عدد من الفنانين والعاملين بالأوبرا. 

وتم دفن الجثمان في منطقة باب الوزير حيث اقيم العزاء بها تنفيذًا لوصيته بعدم إقامة ليلة للعزاء.

كان الفنان الأوبرالي، قد رحل عن عالمنا فجر اليوم الجمعة بعد أزمة صحية طارئة في منزله، عن عمر ناهز 77 عامًا.

يُذكر أن آخر أعمال الفنان الراحل حسن كامى مسلسل "قلبي معي"عام 2017، وشارك في بطولته ميساء مغربي، محمود بوشهري، ديمة الجندي، وآخرون، حيث ظهر كضيف شرف ضمن الأحداث، إخراج باسم شعبو.
شاهد بالصور.. قبر حسن كامي الذي دُفن فيه اليوم
شاهد بالصور.. قبر حسن كامي الذي دُفن فيه اليوم
شاهد بالصور.. قبر حسن كامي الذي دُفن فيه اليوم
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