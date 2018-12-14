الإفراج عن 676 سجيناً بموجب عفو رئاسي.. أبرز الأحداث × أسبوع

من بينهم رحيل الفنان حسن كامي.. أبرز الأحداث × أسبوع













شهدت الساحة العامة سواء المحلية أو العالمية، خلال الأسبوع المنصرم، أحداث هامة أبرزها عبور 369 سفينة قناة السويس بحمولة 24.1 مليون طن، ورحيل الفنان الكبير حسن كامي، واطلاق حملة لمكافحة المنتجات الضارة بالصحة، و إحباط ٣ محاولات لتهريب الحشيش داخل طرود بريدية بمطار القاهرة.





عبور 369 سفينة بقناة السويس

قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة الاقتصادية العامة لمنطقة قناة السويس، إن حركة الملاحة شهدت خلال الـ7 أيام الماضية، من الجمعة وحتى أمس الخميس، عبور 369 سفينة بالمجرى الملاحى لقناة السويس من الاتجاهين، بحمولة 24.1 مليون طن.





وأكد الفريق مُهاب مميش، أن الطفرة التى تشهدها حركة الملاحة فى قناة السويس سواء من حيث العدد أو الحمولة، دليل جازم على نجاح مشروع قناة السويس الجديدة والرؤية المستقبلية لإدارة القناة فى تطوير المجرى الملاحى للقناة وتعميقه لجذب السفن ذات الحمولات الكبيرة، بالإضافة إلى اتباع الهيئة لمجموعة من السياسات التسويقية المرنة التى استطاعت جذب العديد من الخطوط الملاحية التى لم تكن تعبر القناة من قبل.





وكشفت تقارير ملاحية صادرة عن هيئة قناة السويس، عن عبور 43 سفينة يوم الجمعة قناة السويس بحمولة 2.7 مليون طن، وعبرت يوم السبت 47 سفينة بحمولة 3.3 مليون طن، وعبرت يوم الأحد، قناة السويس 63 سفينة بحمولة 4 ملايين طن، وعبرت يوم الاثنين 45 سفينة بحمولة 2.5 مليون طن، فيما عبرت يوم الثلاثاء 68 سفينة بحمولة 4.4 مليون طن، وعبرت يوم الأربعاء 49 سفينة بحمولة 3.8 مليون طن، فيما عبرت أمس الخميس 54 سفينة بحمولة 3.4 مليون طن، ليصل إجمالى السفن التى عبرت القناة خلال الـ7 أيام الماضية إلى 369 سفن بحمولة 24.1 مليون طن.





وفاة الفنان الكبير حسن كامي

توفي الفنان حسن كامي الذي بدأ مشواره الفني بدار أوبرا القاهرة منذ 1963، وقام بدور البطولة في أوبرا عايدة على مسارح الأوبرا في الاتحاد السوفيتي 1974، وغنى دور البطولة في أوبرات عالمية على مدار 24 عامًا، وحصل على الجائزة الثالثة العالمية في الغناء الأوبرالي من إيطاليا 1969، الجائزة الرابعة العالمية 1973، الجائزة السادسة من اليابان 1976- صباح اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 77 عامًا.





الافراج عن 676 سجينا بموجب عفو رئاسي

وفي إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل أساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط في المجتمع، ودع 676 سجينا السجون بموجب عفو رئاسي، وذلك استكمالاً لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم "455/ 2018" الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد السادس من أكتوبر.





وواصل قطاع السجون عقد اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 235 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو، كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم ، وانتهت أعمالها إلى الإفراج عن 441 نزيلاً إفراجاً شرطياً بإجمالى 676 مفرج عنهم.





إحباط ٣ محاولات لتهريب الحشيش داخل طرود بريدية بالمطار

أحبطت جمارك الطرود البريدية بمطار القاهرة، 3 محاولات تهرب جمركي للمواد المخدرة الممنوع تعاطيها أو تداولها أو استيرادها أو تصديرها طبقا لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون الجمارك 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد 118 لسنة 1975 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.





افتتاح السيسي لمنتدى أفريقيا 2018

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي رسميًا، منتدى أفريقيا 2018، حيث شهدت فعاليات المنتدى، انطلاق العديد من المبادرات الاقتصادية المشتركة بين الحكومات الأفريقية والقطاع الخاص، وإقرار محفزات تنموية جديدة تتلاءم مع التوجه الإستراتيجي لتعزيز تنافسية الاقتصاد الأفريقي ودعم سياسة التنويع الاقتصادي.





حي السلام يطلق حملة لمكافحة المنتجات الضارة بالصحة

أطلق حي السلام أول، بالتعاون مع جهات الحي المختلفة (الصحة – التموين – الطب البيطري)، حملة لمكافحة المنتجات الضارة بالصحة العامة للمواطنين والمنتجات منتهية الصلاحية ومكافحة الغش التجاري وعدم الالتزام بالمواصفات والمعايير الخاصة بالجودة والإنتاج ومكافحة السلع مجهولة المصدر والاشتراطات الصحية التي تضر بالمستهلك وصحة وسلامة المواطنين.





وأسفرت الحملة، عن تحرير(10) محاضر منوعة، وغلق (1) مخبز بدون ترخيص، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين والخارجين عن القانون.





تدريب 240 قيادة نقابية لتأهيلهم للحوار المجتمعي واتفاقيات العمل

افتتحت محطة جديدة من محطات مبادرة "مصر أمانة بين إيديك"، لتدريب نحو 240 قيادة نقابية من العاملين في 28 لجنة بالقطاع، لتأهيلهم للحوار المجتمعي، واتفاقيات العمل ومعايير العمل الدولية والحقوق الأساسية في العمل، فضلا عن قانون العمل والقوانين ذات الصلة، بالإضافة إلى التحديات التي تواجه مصر في المرحلة الراهنة.





وتم تنفيذ نحو 23 برنامجًا من المبادرة في 14 محافظة، لخلق نوع من أنواع الحوار بين أطراف العملية الإنتاجية من عمال، وأصحاب أعمال، والحكومة ممثلًة في وزارة القوى العاملة، كونهم يمثلون أطراف العملية الإنتاجية، وشركاء الحوار الاجتماعي.



