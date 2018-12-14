وزير الثقافة تتقدم مشيعو العالمي الأوبرالي حسن كامي (صور)

تقدمت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة جنازة مغني الأوبرا الفنان العالمي حسن كامي الذي شُيع جثمانه إلى مثواه الأخير ظهر اليوم الجمعة 14 ديسمبر بمقابر الأسرة بمنطقة باب الوزير حيث اقيم العزاء بها تنفيذًا لوصيته بعدم إقامة ليلة للعزاء.





وقررت وزير الثقافة الوقوف دقيقة حداد اليوم فى جميع مسارح دار الأوبرا قبل بدء عروض اليوم على روح الفقيد الذى وصفته بـ"أيقونة الأوبرا".



