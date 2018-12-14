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وزير الثقافة تتقدم مشيعو العالمي الأوبرالي حسن كامي (صور)

الجمعة 14/ديسمبر/2018 - 03:04 م
وزير الثقافة تتقدم مشيعو العالمي الأوبرالي حسن كامي (صور)
إيناس عبدالدايم
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صلاح حسن
 
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تقدمت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة جنازة مغني الأوبرا الفنان العالمي حسن كامي الذي شُيع جثمانه إلى مثواه الأخير ظهر اليوم الجمعة 14 ديسمبر بمقابر الأسرة بمنطقة باب الوزير حيث اقيم العزاء بها تنفيذًا لوصيته بعدم إقامة ليلة للعزاء.

وقررت وزير الثقافة الوقوف دقيقة حداد اليوم فى جميع مسارح دار الأوبرا قبل بدء عروض اليوم على روح الفقيد الذى وصفته بـ"أيقونة الأوبرا".

كما حضر الجنازة الدكتور مجدي صابر صابر رئيس دار الأوبرا والدكتور مجدي بغدادي رئيس البيت الفني للموسيقى والأوبرا والباليه والباريتون العالمي جابر البلتاجي رفيق عمر ومشوار الراحل مع عدد من الفنانين والعاملين بالأوبرا.
وزير الثقافة تتقدم مشيعو العالمي الأوبرالي حسن كامي (صور)
وزير الثقافة تتقدم مشيعو العالمي الأوبرالي حسن كامي (صور)
وزير الثقافة تتقدم مشيعو العالمي الأوبرالي حسن كامي (صور)
وزير الثقافة تتقدم مشيعو العالمي الأوبرالي حسن كامي (صور)
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