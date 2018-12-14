HD كول كورة مشاهدة مباراة الاهلي والترجي بث مباشر بدون تقطيع | كورة كول | cool kora | coolkora

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مشاهدة قناة الاهلي بث مباشر اليوم الجمعة 14-12-2018، وهي القناة الناقلة التي ستعرض مشاهدة مباراة الاهلي وجيما اليوم في مباراة الذهاب، من مباريات دوري أبطال إفريقيا 2019 في الدور التمهيدي الثاني، في الموجهة التي يستقبل من خلالها الاهلي المصري ضيفه جيما أبا الإثيوبي، على ارضية ستاذ برج العرب، كما سنعرض عليكم تردد قناة الاهلي المصري المفتوحة، بجانب توقيت بداية مشاهدة مباراة الاهلي اليوم ضد جيما عبر قناة الاهلي.





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قبل مباراة الاهلي اليوم في ذهاب الدور التمهيدي الثاني، كان بطل إثيوبيا تمكن من تجاوز مباريات الدور الماضي على حساب نادي أساس تيليكوم الجيبوتي، وذلك بعد حسم الأمور لصالحه في مجموع مباراة الذهاب والإياب، بنتيجة خمسة أهداف مقابل ثلاثة، وفي المقابل يدخل المارد الأحمر الدور التمهدي الثاني مباشرة.



