إيهاب جلال يستقر على جهاز المصري الجديد

استقر إيهاب جلال المدير الفني الحالي لفريق أهلي طرابلس الليبي على الجهاز المعاون له في تدريب المصري البورسعيدي خلال الأيام القادمة.





وسدد مجلس إدارة المصري برئاسة سمير حلبية الشرط الجزائي في عقد إيهاب جلال الذي يبلغ 100ألف دولار من أجل تدريب الفريق البورسعيدي في الفترة القادمة.





وسيضم الجهاز الفني لإيهاب جلال في المصري ،حمد إبراهيم مدرب عام، ومصطفى يونس مديراً للكرة، ومصطفى كمال مدرب حراس مرمى، ومحمود جابر مدير إداري، ومجدي الألفي مسئول الجهاز الطبي، وتم تكليف حسن نصر بالإشراف على تدريبات جميع حراس مرمى النادي المصري بمختلف الفرق.





ويتولي تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي في الوقت الحالي مصطفى يونس لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي جديد عقب إقالة ميمي عبد الرازق من تدريب الفريق بسبب سوء نتائج المباريات في الدوري الممتاز.





وقاد مصطفى يونس المصري في ثلاث مباريات أمام الإنتاج الحربي والزمالك والداخلية ، وتعادل سلبياً مع الأول، ثم خسر من الزمالك بثنائية، وتعادل مع الداخلية إيجابياً بهدف لكل منهما.





ويستضيف فريق المصري البورسعيدي نظيره ساليتاس البوركيني ، في ذهاب دور الـ32 لبطولة الكونفدرالية الأفريقية، على ستاد المصري ببورسعيد في الرابعة والنصف عصر غداً السبت.



