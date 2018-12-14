HD بين ماتش مشاهدة مباراة الاهلي وجيما الاثيوبي بث مباشر بدون تقطيع | بي ان ماتش | Bein Match | Bein Sport

كُشف اليوم الخميس الموافق 13 ديسمبر 2018 أخيراً النقاب عن القناة الناقلة لأوُلى مباريات فريق الأهلي في مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2019 م، وذلك حينما يستضيف نظيره فريق جيما كينيما الإثيوبي في مساء يوم غداً الجمعة، ضمن مباريات الذهاب في إطار دور ال32 من عمر المسابقة.





حيث أعلنت قناة النادي الأهلي اليوم الخميس بشكل رسمي عن فوزها بحقوق بث مباراة الأهلي وجيِما كينيما الإثيوبي، لتكون بذلك قناة النادي الأهلي هي الوحيدة الناقلة لمباراة المارد الأحمر غداً الجمعة بدلاً من قناة أون سبورت إضافة إلى قناة النيل للرياضة الفضائية.





وقد أعلنت قناة النادي الأهلي اليوم أيضاً أن الأستوديو التحليلي للمباراة سوف ينطلق بداية من الساعة الواحدة والنصف ظهراً بتوقيت القاهرة، علماً بأن قناة النادي الأهلي يتم بثها على القمر الصناعي نايل سات من خلال التردد التالي: 12341 أفقي / معدل الترميز 27500.