HD بين ماتش مشاهدة مباراة الاهلي وجيما الاثيوبي بث مباشر بدون تقطيع | بي ان ماتش | Bein Match | Bein Sport
الجمعة 14/ديسمبر/2018 - 03:04 م
عمرو عادل
Advertisements
Advertisements
HD بين ماتش مشاهدة مباراة الاهلي وجيما الاثيوبي بث مباشر بدون تقطيع | بي ان ماتش | Bein Match | Bein Sport
كُشف اليوم الخميس الموافق 13 ديسمبر 2018 أخيراً النقاب عن القناة الناقلة لأوُلى مباريات فريق الأهلي في مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2019 م، وذلك حينما يستضيف نظيره فريق جيما كينيما الإثيوبي في مساء يوم غداً الجمعة، ضمن مباريات الذهاب في إطار دور ال32 من عمر المسابقة.
حيث أعلنت قناة النادي الأهلي اليوم الخميس بشكل رسمي عن فوزها بحقوق بث مباراة الأهلي وجيِما كينيما الإثيوبي، لتكون بذلك قناة النادي الأهلي هي الوحيدة الناقلة لمباراة المارد الأحمر غداً الجمعة بدلاً من قناة أون سبورت إضافة إلى قناة النيل للرياضة الفضائية.
وقد أعلنت قناة النادي الأهلي اليوم أيضاً أن الأستوديو التحليلي للمباراة سوف ينطلق بداية من الساعة الواحدة والنصف ظهراً بتوقيت القاهرة، علماً بأن قناة النادي الأهلي يتم بثها على القمر الصناعي نايل سات من خلال التردد التالي: 12341 أفقي / معدل الترميز 27500.
HD بين ماتش مشاهدة مباراة الاهلي وجيما الاثيوبي بث مباشر بدون تقطيع | بي ان ماتش | Bein Match | Bein Sport
المزيد عن: موعد مباراة الاهلي وجيما أبا جيفار اليوم بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وجيما أبا جيفار يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي وجيما أبا جيفار كورة لايف مشاهدة مباراة الاهلي وجيما أبا جيفار كورة ستار مشاهدة مباراة الاهلي وجيما أبا جيفار كورة اون لاين مشاهدة مباراة الاهلي وجيما أبا جيفار بث مباشر اليوم مشاهدة مباراة الاهلي وجيما أبا جيفار بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وجيما أبا جيفار مشاهدة مباراة الاهلي اليوم مباشر بدون تقطيع مشاهدة مباراة الاهلي اليوم بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي اليوم مشاهدة دوري ابطال افريقيا مشاهدة الاهلي ضد جيما أبا جيفار مباشر ماتش الاهلي وجيما أبا جيفار مباراة الاهلي وجيما أبا جيفار مباشر مباراة الاهلي وجيما أبا جيفار بث مباشر يلا شوت مباراة الاهلي وجيما أبا جيفار بث مباشر مجانا مباراة الاهلي وجيما أبا جيفار بث مباشر اون لاين بدون تقطيع مباراة الاهلي وجيما أبا جيفار بث مباشر مباراة الاهلي وجيما أبا جيفار اليوم مباشر
Advertisements