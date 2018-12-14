الكاف يحدد موعد الإعلان عن مستضيف أمم إفريقيا 2019

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" برئاسة أحمد أحمد، عن تحديد يوم 9 يناير المقبل من أجل الإفصاح عن اسم البلد المستضيف لنهائيات الإمم الإفريقية العام المقبل.





وكانت دول مصر، وجنوب إفريقيا، والكونغو برزافيل، أعلنوا عن استعدادهم الكامل لتنظيم البطولة بدلًا من الكاميرون والتي كان صاحبة الاستضافة.