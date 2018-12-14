الكاف يحدد موعد الإعلان عن مستضيف أمم إفريقيا 2019
الجمعة 14/ديسمبر/2018 - 01:57 م
محمد الصو
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أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" برئاسة أحمد أحمد، عن تحديد يوم 9 يناير المقبل من أجل الإفصاح عن اسم البلد المستضيف لنهائيات الإمم الإفريقية العام المقبل.
وكانت دول مصر، وجنوب إفريقيا، والكونغو برزافيل، أعلنوا عن استعدادهم الكامل لتنظيم البطولة بدلًا من الكاميرون والتي كان صاحبة الاستضافة.
وانسحبت المغرب، من الترشح لاستضافة البطولة وعدم إرسالها للتعهد الحكومي، حفاظًا منها على علاقاتها بالدول الإفريقية.
وقرر الكاف سحب فعاليات تنظيم البطولة من الكاميرون، بسبب عدم الانتهاء من البنية التحتية وإنشاء الفنادق الخاصة بالمنتخبات قبل انتهاء المكة الزمنية المحددة.
ويأتي إعلان الكاف عن اسم البلد المستضيف، على هامش اجتماعات المكتب التنفيذي للكاف، والذي سيقام بالسنغال يوم 8 يناير المقبل، في حفل كبير للكشف عن جوائز الكاف السنوية.
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