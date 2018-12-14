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أبرزهم يسرا اللوزي.. مخرج "كلبش3" يعلن انضمام 5 فنانين للمسلسل

الجمعة 14/ديسمبر/2018 - 01:58 م
أبرزهم يسرا اللوزي.. مخرج كلبش3 يعلن انضمام 5 فنانين للمسلسل
يسرا اللوزي
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صلاح حسن
 
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أعلن بيتر ميمي، مخرج مسلسل "كلبش3"، للنجم امير كرارة، عن انضمام خمسة نجوم للمسلسل، بعدما قاموا بتوقيع العقود أمس، وهم الفنانة يسرا اللوزي، أحمد العوضي، محمد علي رزق، إسلام جمال، محمود حافظ، على أنة يبدأوا تصوير مشاهدهم خلال الفترة المقبلة.

ونشرت "اللوزي"، صوره لها عبر حسابها الخاص على "إنسجرام"، أثناء توقيعها لعقود العمل، وكتبت: "رمضان 2019 إن شاء الله".

جدير بالذكر أن "كلبش 3" من بطولة النجم أمير كرارة، ويشاركه عدد من النجوم منهم: الفنان هشام سليم، ومحمد علي رزق وأحمد العوضي، ومن تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي.
أبرزهم يسرا اللوزي.. مخرج "كلبش3" يعلن انضمام 5 فنانين للمسلسل
أبرزهم يسرا اللوزي.. مخرج "كلبش3" يعلن انضمام 5 فنانين للمسلسل
أبرزهم يسرا اللوزي.. مخرج "كلبش3" يعلن انضمام 5 فنانين للمسلسل
أبرزهم يسرا اللوزي.. مخرج "كلبش3" يعلن انضمام 5 فنانين للمسلسل
المزيد عن: يسرا اللوزي مسلسل كلبش3 كلبش3 دراما رمضان 2019 دراما رمضان الفنانة يسرا اللوزي أمير كرارة أحمد العوضي
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