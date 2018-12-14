أبرزهم يسرا اللوزي.. مخرج "كلبش3" يعلن انضمام 5 فنانين للمسلسل

أعلن بيتر ميمي، مخرج مسلسل "كلبش3"، للنجم امير كرارة، عن انضمام خمسة نجوم للمسلسل، بعدما قاموا بتوقيع العقود أمس، وهم الفنانة يسرا اللوزي، أحمد العوضي، محمد علي رزق، إسلام جمال، محمود حافظ، على أنة يبدأوا تصوير مشاهدهم خلال الفترة المقبلة.





ونشرت "اللوزي"، صوره لها عبر حسابها الخاص على "إنسجرام"، أثناء توقيعها لعقود العمل، وكتبت: "رمضان 2019 إن شاء الله".





جدير بالذكر أن "كلبش 3" من بطولة النجم أمير كرارة، ويشاركه عدد من النجوم منهم: الفنان هشام سليم، ومحمد علي رزق وأحمد العوضي، ومن تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي.