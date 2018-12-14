البابا تواضروس يطمئن على الأنبا يوأنس (صور)

زار قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية صباح اليوم نيافة الأنبا يوأنس أسقف أسيوط للاطمئنان عليه بعد العملية الجراحية التي أجريت لنيافته بعظام الفخد الأيسر أول أمس.





كان نيافة الأنبا يوأنس قد تعرض لحادث سير أثناء توجهه إلى القاهرة يوم الثلاثاء الماضي أسفر عن إصابته بكسور في الساق اليسرى.



