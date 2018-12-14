ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

البابا تواضروس يطمئن على الأنبا يوأنس (صور)

الجمعة 14/ديسمبر/2018 - 01:55 م
البابا تواضروس يطمئن على الأنبا يوأنس (صور)
البابا تواضروس
طباعة
Advertisements
ماريان ناجى
 
Advertisements
زار قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية صباح اليوم نيافة الأنبا يوأنس أسقف أسيوط للاطمئنان عليه بعد العملية الجراحية التي أجريت لنيافته بعظام الفخد الأيسر أول أمس.

كان نيافة الأنبا يوأنس قد تعرض لحادث سير أثناء توجهه إلى القاهرة يوم الثلاثاء الماضي أسفر عن إصابته بكسور في الساق اليسرى.

البابا تواضروس يطمئن على الأنبا يوأنس (صور)
البابا تواضروس يطمئن على الأنبا يوأنس (صور)
البابا تواضروس يطمئن على الأنبا يوأنس (صور)
المزيد عن: مصر البابا تواضروس الانبا يؤانس الاسكندرية اقباط اخبار
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎الفجر الفني‎
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
الأكثر قراءة
Advertisements
مباريات اليوم
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
النصر
-
x
14:05
-
الرائد
التعاون
-
x
14:15
-
الفيحاء
الباطن
-
x
16:45
-
الاتحاد
دوري أبطال أفريقيا
الأهلي - مصر
-
x
18:00
-
جيما أبا جيفار - إثيوبيا
النصر - ليبيا
-
x
18:00
-
حوريا - غينيا