الرياحي ينعت الشاهد بـ'رئيس حكومة الإنقلاب والتفقير' (صورة)

نشر أمين عام حزب نداء تونس سليم الرياحي، تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك ينتقد فيها التناول الإعلامي الكبير مع تصريح السياسيين و الوزراء بممتلكاتهم.





وقد دون الرياحي، " إنه لا داعي لهذه البروباغاندا والهالة الاعلامية الكبيرة حول تصريح عدد من السياسيين والوزراء بممتلكاتهم.. طالما لم يتم التصريح بممتلكاتهم وأرصدتهم بالخارج وهي للأسف أرصدة بصدد الانتفاخ كل يوم عند البعض منهم رغم أن القانون واضح بخصوص المقيمين في تونس بمنع وتجريم عملية فتح أرصدة خاصة في الخارج".





كما تساءل سليم الرياحي بذات التدوينة، عن قيام هيئة مكافحة الفساد بالتأكد من صحة التصريحات حول مكاسب عدد من " المستكرشين " في الخارج و الداخل، على حد تعبيره.





و جدد الرياحي التساءل حول المكاسب و الأرصدة، بالإشارة إلى الأرصدة و الممتلكات الموجودة بالخارج للشاهد، الذي نعته الرياحي بـ "رئيس حكومة الإنقلاب والتفقير".



